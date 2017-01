Copa Alvorada confirmada para segunda quinzena de fevereiro e terá premiação de R$ 18 Mil

O coordenador de esporte do Sistema Alvorada de Comunicação, Neuselino Santarém confirma o início da 20¤ edição da Copa Alvorada de Futsal para a segunda quinzena do mês de fevereiro, entre os dias 15 ou 20. Segundo ele, “o valor da premiação esse ano já foi definido e R$ 18 Mil será dada aos vencedores”.

A Copa considerada o maior campeonato de futsal do interior do Estado do Amazonas reúne equipes de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, além de clubes vindos do Estado do Pará em um grande evento esportivo.



Neuselino Santarém informa que estão sendo verificados alguns critérios que podem ser mudados ou não no regulamento para a disputa 2017. “Viagens para outras cidades, mudança na coordenação do concurso da rainha da Copa, mudanças na disputa feminina, uma nova abertura com a participação das equipes”, são algumas das mudanças apontadas pelo novo coordenador da competição.

Neuselino destaca que “o Sistema Alvorada não trabalha só a parte de programação, mas também do incentivo ao esporte”.

Equipes confirmadas

O coordenador da competição comenta que a equipe de Faro (Pará) já confirmou presença. Barreirinha pode ter dois representantes, sendo um, o campeão barreirinhense e o outro o Atlético BAE. Nhamundá terá União Nhamundá, Sapollândia e aguarda vaga para pôr uma terceira equipe na competição. O Distrito do Mocambo também mostra interesse em disputar a Copa com dois times. “Primeiro será feito o convite as equipes que disputaram a competição ano passado e caso haja desistência incluiremos essas equipes que estão na espera, como a Empresa Casa Sony, por exemplo, que já tem até uma equipe montada” finalizou.

