COORDENADORA DO DSEI PARINTINS REALIZA ENCONTRO COM PREFEITOS E SECRETARIOS DE PARINTINS, MAUÉS E BARREIRINHA

Em encontro agora a pouco com o prefeito de Parintins Frank Bi Garcia, a coordenadora Lanira Garcia, a chefe do DIASI Teka Souza e o Apoiador Distrital Thiago Fernandes apresentaram ao prefeito o serviço de atenção a saúde indígena realizado pelo DSEI nas 8 aldeias do Polo São Francisco na região do Uaicurapá. Em conversa foram firmadas parcerias para futuramente atuar em ações na área.

Cumprindo o plano estratégico anual, a coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Parintins Lanira Garcia esteve realizando visita nas cidades de Maués e Barreirinha para encontro com os prefeitos e secretários de saúde. Em Maués, Lanira foi recebida pelo prefeito Júnior Leite e o secretário de saúde do município Dr Trajano, em reunião foram discutidas e firmadas parcerias para a saúde indígena. Lanira ainda visitou o Instituto Federal do Amazonas – IFAM Campus Maués, em conversa com o diretor Elias da Silva e em visita a UEA Campus Maués onde conversou com Maria Lucineia da Silva representando o diretor André de Oliveira Melo que não se encontrava na cidade, firmou parcerias para a promoção e realização de ações pela saúde dos povos indígenas.

Em Barreirinha, Lanira visitou o prefeito Glênio Seixas, o vice prefeito Luiz Picanço, o secretário de saúde Raimundo Luiz e o secretário de educação professor Silas Bruce. Em conversa foram trocadas informações e dicutidas medidas para contribuição entre DSEI e Prefeitura de Barreirinha na saúde indígena. Em seguida visitou a Secretaria Municipal de Educação – SEMED para um encontro com a coordenadora da Educação Indígena e Diretora da UEA Campus Barreirinha Juciê Butel, onde foram discutidas futuras promoções que poderão ser promovidas nas aldeias de abrangência de Barreirinha. Em breve, a coordenadora realizará encontro com próximos prefeitos das cidades de abrangência do DSEI Parintins para juntos trabalhar no desenvolvimento da atenção a saúde indígena.

DSEI/Parintins

