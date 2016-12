Coordenadora do DSEI Parintins participa de Encontro e Fórum em Brasilia-DF

A coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/Parintins) Lanira Garcia está em Brasília-DF participando do Encontro de Coordenadores Distritais de Saúde Indígena e do Fórum de Presidentes de Conselheiros Distritais de Saúde Indígena, a programação durante toda a semana reúne gestores dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), para discussão de diversos assuntos relacionados à melhoria do atendimento da saúde indígena no país.

O encontro tem como objetivo ampliar o conhecimento dos coordenadores distritais no fluxo de trabalho da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), além de debater, sugerir e apresentar as dificuldades e soluções de gestão nos DSEI.

O presidente do CONDISI, Miguel Mayawakna está na capital federal para participar do Fórum. O Representante do movimento indígena do Amazonas Aldamir Sateré também participa do evento em Brasília, ele é Presidente da AKANG e Coordenador da COIPAM.

Para o secretário da SESAI, Rodrigo Rodrigues, o estreitamento e conhecimento trazida in loco, pelos próprios gestores, darão mais clareza na atuação da saúde indígena. “Mesmo na atual situação conjuntura política vivida no país, a SESAI continua trabalhando para a melhoria da atenção básica de saúde aos povos indígenas. O apoio

mútuo de quem tem mais experiência na ponta, ajudando os gestores que chegaram agora, é que vai fortalecer o nosso trabalho e levar atendimento de qualidade às comunidades”, ressaltou.

A reunião acontece de 12/12 a 16/12, e vai abordar temas como a gestão de documentos públicos – Sistema Eletrônico de Informação (SEI), apresentação das atividades dos departamentos de atenção, gestão e saneamento, além do Plano Distrital de Saúde Indígena, entre outros.

DSEI COMUNICAÇÃO

