Controle-se!!!

Felizmente a eleição de Parintins chegou ao fim. Passei dias durante o período eleitoral evitando o Facebook e dias depois tentando entender o que levou as pessoas a se exporem daquela forma. Tantas pessoas grandes que se apequenaram.

Fazer política não é isso…Trabalhar por Parintins fazendo rede de intrigas, cometendo excessos, desrespeitos, hostilidades e agressões verbais não atingirão nem um resultado benéfico para a comunidade Parintinense.

Espero que Nossa Senhora do Carmo tenha muita misericórdia de quem esqueceu todas as bases cristãs e fez durante dois meses o inverso de tudo o que agrada a Deus.

Para quem tem uma centelha de humildade dentro de si, é possível sim se arrepender, fazer um inventário pessoal, avaliar seus erros, pedir perdão se necessário e recomeçar. Não adianta ir a igreja aos domingos e a partir de segunda reiniciar os processos de fofocas e intrigas que não levam uma pessoa a evoluir.

Deixo com vocês o trecho de um livro que li há muito tempo atrás “Existe uma frase de um livro que li há muito atrás que dizia “ Não importa o quanto os outros pareçam ser irrazoáveis, eu sou responsável para não reagir negativamente. Independente do que está acontecendo à minha volta, sempre terei a prerrogativa e a responsabilidade de decidir o que acontece dentro de mim. Eu sou o criador de minha própria realidade”.

Então, passemos a construir uma realidade melhor para nós, que tenhamos orgulho de nos olhar no espelho.

Que compreendamos que melhor que ter razão é ser feliz.

Que melhor que a loucura é a serenidade.

E que amor é muito melhor que ódio.

Abraços,

Marcia Nogueira

Colunista JI

