Na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Parintins publicou 14 decretos de exoneração de cargos comissionados. Todas as portarias publicadas nesta quarta são datadas do dia 15 de agosto, quando foram assinadas pelo chefe do executivo municipal.

Como anunciado por fontes do O Jornal da Ilha após a desistência da candidatura de reeleição do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (PSD), o que está ocorrendo é uma espécie de reforma administrativa. Para escolher quem devia ou não ser demitido, organizou-se uma avaliação individual de todos os funcionários de cargos comissionados do executivo parintinense.

Das exonerações publicadas no Diário Oficial nesta quarta-feira destaca-se as de Zezinho Faria e Júnior de Souza, ex-secretário e ex-subsecretário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCTUR). Além da pasta da saúde, a secretaria de administração, assistência social, dentre outras foram afetadas pela exoneração em massa.

Daniel Sicsú/JI