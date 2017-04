Contas do Caprichoso são Bloqueadas para pagar ex-diretor que exige pagamento indenizatório

O presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, recebeu notificação de bloqueio das contas da agremiação e redigiu uma nota nas redes sociais lamentando mais uma vez, ações que visam a prejudicar a administração.

Diz a nota: “O Boi-Bumbá Caprichoso tem trabalhado para dialogar com todas as pessoas que ingressaram com processos na justiça do Trabalho.

Infelizmente as ações apresentam valores exorbitantes e que nos deixam perplexos, pois não existe justificativa para que o ex-diretor Osmar Andrade mais conhecido como ” Osmarzinho” cobre na Justiça pagamento indenizatório, já que ele não pode receber remuneração.

O Estatuto da Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso é muito claro em seu Artigo 63.

“É vedada a remuneração dos cargos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Ética, bonificações ou vantagens financeiras sob nenhum pretexto, conforme as Leis Fiscais”.

A prática de prejudicar o Boi Caprichoso com ações na Justiça não é de hoje e se arrasta ano após ano. Aí pergunto a você sócio, torcedor e a Nação Azul e Branca. Se o estatuto que rege a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso determina que nenhum diretor seja remunerado, como um ex-diretor vai pra justiça exigir o seu pagamento? Espero que essas práticas deixem de ser realizadas, pois do contrário, o único prejudicado com isso será o próprio Boi Caprichoso.

Lamentável! (Assina presidente Babá Tupinambá)”

