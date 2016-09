Torcida rubro-negra está animada com a possibilidade de título brasileiro (Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

As equipes cariocas seguem de olho nos mais altos degraus do Campeonato Brasileiro. O Flamengo mantém a posição de protagonista entre as equipes do Rio de Janeiro e persegue o título da competição, ocupando a segunda posição na tabela. Já o Fluminense vive a expectativa de garantir uma vaga para a disputa da Libertadores. Em uma campanha com oscilações, o Botafogo vê o G-4 mais distante.

O Flamengo virou o jogo para cima do Cruzeiro, no último domingo, e não deixou o Palmeiras abrir vantagem na tabela. A disputa acirrada pelo título promete muitas emoções para as próximas rodadas. Ocupando o segundo lugar na classificação, com 53 pontos, o Rubro-Negro tem 41% de chance de levantar o caneco no encerramento do Brasileirão, de acordo com dados do site ‘Infobola’. A equipe da Gávea ainda está a alguns passos de comprar as passagens para a Libertadores, com 97% de probabilidade de disputar a competição internacional.

Com uma boa campanha no segundo turno do Brasileirão, o Fluminense passou pelo Corinthians e chegou a quinta colocação na tabela. Nas Laranjeiras, já é possível enxergar as reais chances de marcar presença na Libertadores. Com 43 pontos, o Tricolor garante 29% de probabilidade de estar entre as equipes que vão disputar a competição internacional.

O sonho da Libertadores parece ter adormecido em General Severiano. O Botafogo foi derrotado pelo lanterna América-MG e agora ocupa a décima posição na tabela, com 38 pontos. O resultado freou os impulsos do Alvinegro para buscar a parte de cima da classificação e deixou a equipe de Jair Ventura com 3% de probabilidade de competir o torneio internacional.

Na Série B

Os torcedores do Vasco já podem projetar a campanha na elite do futebol brasileiro em 2017. O time de São Januário passou pelo Atlético-GO e aumentou a vantagem na liderança da segundona. Somando 51 pontos na tabela, a equipe de Jorginho tem 97% de chance de acesso.

ODIA/RJ