Conselho de Artes do Caprichoso reúne com compositores

O Boi-Bumbá Caprichoso se mantém na vanguarda da parte musical do Festival Folclórico de Parintins, com o anúncio da realização do seminário com compositores de toadas. Nesta sexta-feira, 28, o Conselho de Artes reúne com os “poetas caboclos”, como são reconhecidos os compositores do Caprichoso, em um encontro a ser promovido no Contemporâneo Eventos, no Centro de Parintins, a partir das 19 horas. Os compositores residentes em Manaus ou demais cidades poderão acompanhar o seminário, por meio, de videoconferência.

O Caprichoso, segundo o coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome, entende que, para fazer um projeto forte, audacioso e inovador, é importante o aperfeiçoamento das relações artísticas. “A toada é a trilha sonora do espetáculo. Por isso, o Boi-Bumbá Caprichoso realiza esse encontro para que os compositores entendam a proposta do projeto A Poética do Imaginário Caboclo”, explica.

O evento irá permitir que os compositores tenham contato direto com a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto de arena 2017, no sentido de que as inquietações e dúvidas sejam esclarecidas. “Assim iremos discorrer sobre qual é a proposta que o Caprichoso vai apresentar e o que o Caprichoso necessita dos compositores para fazer a trilha musical de 2017”, destaca Nakanome.

O pedido do presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, é que a igualdade e a transparência façam parte do processo de orientação dos artistas responsáveis pela trilha sonora do Boi de Parintins.

Os compositores que moram em Manaus acompanharão por meio de videoconferência. Quem não puder acompanhar, receberá o vídeo do evento para tomar conhecimento sobre as orientações do Conselho de Artes do Caprichoso.

Sócios do Boi-Bumbá Caprichoso tem abraçado a campanha “Quero Minha Escola de Volta”, desenvolvida pela Diretoria Executiva da Associação Cultural para o retorno do projeto social. A reabertura da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle é prevista para o início do ano letivo 2017 e tem sensibilizado o sócio do Boi Caprichoso a pagar em dia o boleto das mensalidades de agosto até dezembro, no valor de R$ 10, totalizando R$ 50.

Sócios, torcedores e simpatizantes do Caprichoso ainda podem doar qualquer valor a partir de R$ 5,00 para contribuir com a reabertura da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, assegura que a participação efetiva dos sócios na campanha será decisiva na reativação do projeto social. “Vamos investir os recursos oriundos das mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro”, frisa.

A venda da camisa oficial com o tema 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”, desde a primeira quinzena do mês de outubro, também colabora com a campanha. Além de contribuir com a reabertura do projeto social, com o pagamento em dia das mensalidades, os sócios terão vantagens como o direito a receber carteirinha da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso e vão ganhar de presente o CD da Galera, no final do ano de 2016.

Os boletos estão disponíveis na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), em Parintins, na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomes de Castro, ou no Escritório do Boi-Bumbá Caprichoso, em Manaus, na Avenida Darcy Vargas, em frente a Peixaria Amazônico. Para mais informações, os contatos telefônicos são: Parintins (092) 99246-7556 – 99496-5648 e Manaus 99518-6544. O presidente do Boi Caprichoso informa que uma equipe já prepara a carteirinha dos sócios.

Contas para doações da campanha “Quero Minha Escola de Volta”

Bradesco

Agência 3703-6

Conta 0013447-3

Caixa Econômica Federal

Agência 0715

Operação 013

Conta 5008-2

