Conheça Sergio Moro: dono de ‘lava-jato’ e homônimo de juiz famoso

Empresário tem rotina bem diferente do juiz federal. Após a Operação Lava Jato, ele já passou por várias situações inusitadas.

Existe um lugar no Brasil em que o nome de Sérgio Moro é conhecido não apenas pelos processos conduzidos pela Operação Lava Jato. Em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, o nome é ligado a um empresário que, como ele mesmo brinca, está cheio de processos. “Trabalhistas, bastante”, diz sorrindo.

Desde que a Operação Lava Jato foi deflagrada, em março de 2014, o juiz federal Sérgio Moro se tornou um dos nomes mais conhecidos do país, por ser ele o responsável pela condução dos processos criminais envolvendo a investigação. Para o empresário Sérgio Moro, homônimo do magistrado, a fama do xará trouxe uma série de situações inusitadas.

Uma delas ocorreu ao tentar fazer uma viagem. “Eu marquei uma viagem para Fortaleza. Dois dias antes de eu embarcar, me ligaram do hotel, [perguntando] se precisava de um pavilhão especial, se precisava de uma escolta”, lembra o empresário que, curiosamente, tem uma espécie de lava-jato, mas que trabalha com a limpeza e reforma de tanques de combustíveis.

No Departamento de Trânsito (Detran), também houve confusão. “Fui renovar a carteira de motorista e tinha um horário para mim, por volta de 11h. Cheguei lá e não tinha como entrar na sala de renovação, tudo cheio de gente, num sábado. Quando eu cheguei lá para renovar, eu me apresentei como Sérgio Moro, daí o pessoal falou: ‘chegou quem vocês estavam esperando’. Aí, foi todo mundo embora”, afirmou.

Moro também conta que recebe ligações de mulheres que são apaixonadas por ele, ou melhor, pelo juiz. Ele até já recebeu uma carta de alguém que parabenizava o magistrado, mas que enviou para o Sérgio Moro errado. “Eu abri ela porque veio no meu endereço, para o Sérgio Moro. Eu tive que pegar e abrir”, diz mostrando a carta, proveniente da cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo.

O empresário também faz uma avaliação do trabalho do xará famoso. “Ele está fazendo um excelente trabalho. Que Deus abençoe o Sérgio Moro”, diz.

Procurado, o juiz federal disse que vai receber a carta que foi enviada para o endereço do empresário Sérgio Moro.

Do G1 PR, com informações da RPC

