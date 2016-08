Com boa aceitação entre os sócios de Manaus, cidades vizinhas e a intensificação da campanha em Parintins, o candidato a presidência do Boi Caprichoso, João Vinícius Lago acompanhado do vice, Armando Henrique Lima, o popular “Ganso”, pela Chapa 2, “Caprichoso é o Amor de Todos Nós” continuam as visitas às casas de sócios e reuniões em vários pontos da Ilha. De acordo com João Vinícius, “nosso objetivo é chegar a todos os sócios. Estamos a pouco mais de uma semana para o término das eleições e estamos intensificando as visitas e as reuniões junto com o Ganso”.



João reconhece não ser possível chegar à casa de todos, “então eu peço que onde nós não visitamos, que os sócios acompanhem nossas propostas nas redes sociais, no nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 14 as 15h pela Rádio Clube de Parintins, além de nossas cartilhas de propostas que estão disponíveis no nosso comitê na Rua Heberth de Azevedo, atrás do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Pedimos aos sócios que nos deem esse voto de confiança, confirmando Chapa 2, no dia 4 de setembro”.

Ele reafirma que “hoje a cada visita, a cada reunião, saímos mais entusiasmados no nosso objetivo que é libertar o Boi Caprichoso das mãos de oportunistas que estão há muitos anos dentro do Boi, reconquistando o verdadeiro sentimento de cada torcedor, de cada brincante, de cada sócio, por isso lutamos pela renovação”.

O vice-presidente, Ganso, afirma que “temos que sair dessa mesmice, além dos apadrinhamentos. Temos muitos talentos dentro do Caprichoso que precisam de uma chance. Temos que resgatar as pessoas que tem comprometimento e amor ao Boi de verdade, não ao dinheiro ou a cargo”.

O sócio fundador e marujeiro há mais de 50 anos, Adalberto Brito Lopes pede aos amigos marujeiros, sócios do Boi Caprichoso, para analisar bem os candidatos. “Por experiência eu afirmo aos sócios no nosso Boi que João Vinícius tem as melhores propostas e é o melhor candidato para o Boi nesse momento. Ele não está comprando os votos, mas sim conquistando e fazendo uma campanha humilde. Por isso eu voto Chapa 2, pela renovação”, reafirmou.

Agenda

Na segunda e terça-feira, sócios da Santa Clara e do conjunto João Novo ouviram as propostas de João Vinícius e Ganso. O resultado foi o fortalecimento do grupo, com a afirmação de apoio dos associados pela ‘Chapa 2’, no dia 4 de setembro na construção de um Boi Caprichoso inovador e vitorioso.

Às 19h30min de quinta-feira, 25, acontece uma reunião com uma grande quantidade de sócios acontece no Clube Mangueirão, localizado na Avenida Amazonas.

Na sexta-feira, 26, também as 19h30min outra grande reunião acontece no Rancho Taperebá, situado na Avenida Nações Unidas.

“Estou muito feliz com o fortalecimento de nossa campanha. Começamos essa luta com poucas pessoas e hoje, os sócios estão realizando as reuniões e nos convidando para levarmos a outros sócios nossas propostas”, finalizou Vinicius.

Assessoria de Imprensa