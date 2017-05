Concurso do Cartaz do Festival Folclórico 2017 tem novo campeão

Foto: Raphael Iannuzzi

O concurso para escolha do cartaz oficial do Festival Folclórico de Parintins tem um novo resultado. A tela “Na batida do tambor” do artista Iran Martins sagrou-se campeã após recurso apresentado por artistas contra o primeiro resultado, que aconteceu no sábado (06). Em segundo lugar ficou a tela “Sou brincador de boi” do artista Pito e em terceiro, “Tradição” de Augusto Tavares.

Entre as reclamações constava a falta de estilização e falsidade ideológica que motivaram a desclassificação e o novo resultado.

“O fato foi verificado após o evento, e, segundo o edital, mesmo o candidato sendo classificado, se houvessem recursos o caso deveria ser encaminhado a Procuradoria Geral do Município de Parintins. Foram tomadas as providências judiciais correlatas ao caso, chegando a esse resultado”, explicou o coordenador de Cultura Karu Carvalho.

De acordo com o edital o “estilo é o conteúdo estético que identifica ou distingue a obra. O modelo será estilizado para melhor atender os padrões promocionais a que objetiva o concurso”.

