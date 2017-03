Comunidade Desportiva Parintinense se reúne em Seminário

Dezenas de desportistas parintinenses, dentre eles, presidentes de clubes, professores e estudantes de Educação Física se reuniram no 1º Seminário Municipal de Incentivo ao Esporte e Promoção Social, na noite desta quarta-feira, 29, no auditório da Escola Sen. João Bosco.

O encontro que abordou a temática: Juventude, Ações Sociais, Desporto e Lazer em Parintins, foi aberto pelo secretário de educação do município, professor João Costa. Em seguida palestras foram direcionadas aos participantes que ainda discutiram e trocaram experiências, assim como, apontaram propostas e projetos visando a criação do calendário esportivo parintinense 2017.

De acordo com o palestrante José Nazaré Pimentel (Zequinha), “é necessário que haja união desses três setores, e é preciso que se faça esse calendário e que ele possa atender todo o sistema esportivo do município, não só o futebol”. Zequinha manifestou ainda que “o esporte parintinense parou no tempo e hoje, temos que reorganizar e incentivar o esporte, dando todo apoio aos nossos atletas, tanto nas disputas locais, quanto nas disputas estaduais e nacionais”.

O desportista Fernando Sérgio Gudú diz “estou muito feliz pela iniciativa do governo municipal em realizar esse encontro. Tenho certeza que essa parceria com a comunidade vai dar certo, porque somos nós que sabemos e enfrentamos essas dificuldades”. Segundo um dos coordenadores do evento, Jamil Medeiros “apresentamos dez tópicos, mas esses tópicos serão enriquecidos depois desse seminário”. Ele informa que “depois desse encontro, vamos criar imediatamente o calendário esportivo do município para em seguida reunir e criar projetos para captar recursos. Precisamos trabalhar com planejamento para organizar o desporto parintinense”. Segundo Jamil, alguma das metas será dar apoio aos trabalhos da liga desportiva da cidade, assim como acompanhar e dar apoio logístico aos campeonatos de base, máster, de bairros, jogos escolares, das comunidades vizinhas e rurais, além do campeonato parintinense de futebol.

“Reorganizar, incentivar, participar e dar uma nova vida ao desporto parintinense é a meta da Prefeitura Municipal por meio das três coordenadorias criadas pelo prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e toda a sua equipe técnica de governo”, frisou. O evento foi organizado pela Coordenadoria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (COMJEL) com apoio da Prefeitura de Parintins, SEMED e SEDUC. Na ocasião também foram apresentados aos presentes, o coordenador de Desporto e Lazer Jamil Medeiros, a coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social Valdete Pimentel e o coordenador de Juventude e Esporte Tristão Cruz.

