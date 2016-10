COMPANHIA DE PARINTINS REALIZA ACAMPAMENTO COM OS BOMBEIROS MIRINS

A 3ª CIBM de Parintins deu início no sábado (29) a um mini acampamento para os alunos do Projeto Bombeiros Mirins (PROEBOM).



O acampamento está sendo realizado no centro de encontro evangélico Shalom, pertencente à Igreja da Paz.

O acampamento, que é uma mini sobrevivência na selva, tem por objetivo ensinar aos mirins a subtrair recursos da natureza, para a sobrevivência.

No local, serão desenvolvidas atividades como tirolesa, rapel, Atendimento Pré-Hospitalar em ambiente de selva, obtenção de alimentos e fogo na floresta, construção de abrigos, preparação de armadilhas, animais peçonhentos e etc.

Os 56 alunos do projeto, poderão levar ao local, 02 peças de uniforme, lanternas, 01 terçado não afiado (por equipe), Bombril, 01 Ovo e uma rede. A alimentação será fornecida pela 3ª CIBM, em parceria com os colaboradores, sendo preparada no local, Não sendo permitida a presença dos pais dos alunos, celulares e alimentos.

Os alunos juntamente com a equipe de instrutores e voluntários saíram às 06h30 do quartel da 3ª CIBM, em um ônibus cedido pelo Sr. Jarinei (empresa privada), com retorno previsto para o dia 30 (domingo) às 10h00 da manhã.

O responsável pelo evento é o SGT BM E. ALMEIDA, coordenador do PROEBOM,

Com apoio do SUBCMT, CB BM PINHEIRO.

Assessoria Corpo de Bombeiros/facebook

