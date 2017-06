COMJEL realiza projeto para resgatar programa Craques do Presente

O idealizador do projeto, prof. Jamil Medeiros, espera atender mais de 2 mil alunos.



A Coordenadoria de Juventude Esporte e Lazer, Incentivo ao Esporte e Promoção Social vem executando o projeto de resgate do programa Craques do Presente.

De acordo com o idealizador do projeto, Jamil Medeiros, o programa era um ponto forte da gestão do prefeito Bi Garcia até o ano de 2012. O coordenador de Esporte e Lazer destaca que a iniciativa tem uma pretensão de atender o público com jovem com várias atividades esportivas. “O projeto atende uma estimativa de 2 mil alunos na zona rural com idade de 7 a 15 anos, proporcionando aprendizagem nas diversas modalidades esportivas como atletismo, voleibol, futsal, futebol de campo, handebol, basquetebol, xadrez, e tênis de mesa”, pontua.

Medeiros enaltece que o projeto procura estimular o interesse dos alunos pelos estudos através do esporte, minimizando assim o índice de violência, prostituição, uso de drogas ilícitas, índices de obesidade infantil, gravidez precoce e outros problemas socioeducativos e de saúde.

