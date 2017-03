Comitiva parlamentar e Prefeito Bi Garcia visitam comunidade Brasil Roça

Com o objetivo de identificar as demandas das famílias da comunidade Brasil Roça, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) e os vereadores Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Renei Mocambo (PR) e Tião Teixeira (PTB) acompanharam o Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB) em viagem na tarde de terça-feira, 28 de março. A comitiva parlamentar observou os anseios dos comunitários e apresentará Requerimentos na Tribuna da Câmara.

Maildson Fonseca ressaltou o compromisso do Prefeito Bi Garcia em ordenar o início dos trabalhos nesta comunidade, em imediato a apresentação dos pedidos no Legislativo Parintinense. “Verificamos a situação da escola da comunidade e o Prefeito Bi apresentou diante de nós e dos comunitários a determinação para a construção de uma nova escola. Ele também pediu para realizar a perfuração de um Poço Artesiano e anunciou que todo o quadro da comunidade receberá melhorias em sua iluminação. Enfim, essa ação demonstra a sintonia e harmonia entre o Legislativo e o Executivo”, destacou Fonseca.

O parlamentar evidenciou que essa parceria entre os poderes é fundamental no sentido de beneficiar a população parintinense, seja da zona urbana ou rural. “Os poderes mesmo independentes podem contribuir com a população. Os vereadores vão fazer requerimentos coletivos fazendo as solicitações e o Prefeito já declarou que irá atendê-las. Isso porque ele mesmo viu as necessidades. Essas ações continuarão acontecendo e estamos à disposição para toda e qualquer viagem. Faremos assim nosso trabalho de fiscalização para atender o povo”, destacou.

A vereadora Vanessa Gonçalves ficou emocionada ao identificar as reais condições da escola da comunidade Brasil Roça, a qual foi construída na gestão de seu avô Gláucio Gonçalves (in memoriam) enquanto Prefeito Municipal. “Fiquei bastante emocionada por estar nesse lugar que tanto recebeu a atenção do poder público na gestão do meu saudoso avô Gláucio Gonçalves. Também demonstrei minha felicidade ao ouvir a determinação do Prefeito Bi Garcia em entregar para aquelas famílias uma nova escola, moderna e adequada para os alunos estudarem”, frisou Vanessa.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

