Comitiva de vereadores visita área de ocupação do Castanhal do bairro União

O Presidente da Câmara em Exercício Beto Farias (PTN) juntamente com os vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Cabo Linhares (PEN) e Marcos da Luz (PRB) vistoriaram in loco neste dia 02 de fevereiro as reais condições das famílias da área do Castanhal do bairro União. Eles dialogaram com os moradores e colocaram o Poder Legislativo a disposição de todos.

Beto Farias ressaltou trabalhar com o intuito de fazer a diferença nessa Legislatura. Também frisou a importância de projetos municipais, estaduais e federais no âmbito da habitação que podem ser implementados em Parintins para beneficiar as famílias carentes do município.

O vereador Marcos da Luz parabenizou a iniciativa das lideranças da ocupação do Castanhal e falou que a visita no local teve o intuito de dar esclarecimentos sobre a condução desse assunto. Dessa forma, Marcos da Luz disse que o movimento por moradia está representado em Parintins pelo Conselho das Cidades, o qual precisa de estrutura necessária para realizar um levantamento e cadastramento das famílias de baixa renda.

“Temos que partir para a solução desse problema, reconhecer as demandas e repassar ao Poder Executivo. Viemos aqui no Castanhal para assumir o compromisso de representar essas famílias no Legislativo para fortalecer as lideranças. Vou apresentar na Câmara aos vereadores um Plano de Habitação e depois apresentaremos ao Conselho das Cidades e ao Poder Executivo para resolvermos a questão da habitação em nosso município”, afirmou Marcos da Luz.

O vereador Cabo Linhares enfatizou às famílias do Castanhal da União a importância da elaboração e execução de políticas públicas habitacionais ao povo parintinense. Também pediu para os moradores estarem organizados e disse que a Câmara Municipal de Parintins estará sempre de portas abertas para o povo.

O vereador Bertoldo Pontes observou a necessidade das famílias dessa área do município e frisou que os parlamentares vão lutar e representar os cidadãos carentes de Parintins. O vereador Afonso Caburi ressaltou que as demandas apresentadas nessa reunião serão repassadas ao Poder Executivo em busca de soluções. “Vamos apoiar e dar força para vocês, dentro da legalidade”, disse.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Parintins

