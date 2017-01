Comitiva de vereadores conhece precariedade de cinco comunidades rurais de Parintins

O propósito da viagem foi dialogar com professores e funcionários das escolas municipais e também com as famílias dessas localidades para identificar a demanda de cada região

Os vereadores Bertoldo Pontes (PSL), Renei Mocambo (PR) e Tião Teixeira (PTB) juntamente com o Prefeito em Exercício do município de Parintins Maildson Fonseca (PSDB) visitaram nesta sexta-feira, 27 de janeiro, as comunidades rurais Nossa Senhora das Graças do Aduacá, Divino Espírito Santo do Aduacá, Boto, Santa Terezinha do Caburi e São Francisco de Assis do Palhal. O propósito da viagem foi dialogar com professores e funcionários das escolas municipais e também com as famílias dessas localidades para identificar a demanda de cada região.

Na Escola Municipal Washington Luiz Teixeira, no Boto, a comitiva identificou a importância da contratação de um auxiliar de serviços gerais, por meio de Processo Seletivo, bem como a aquisição de carteiras e quadro branco. A gestora do educandário, Maria Saúde, dialogou com os parlamentares e frisou a necessidade em resolver os problemas relacionados ao transporte escolar dos alunos e da execução de melhorias urgentes na escola.

Na Escola Municipal Divino Espírito Santo do Aduacá eles observaram que o educandário precisa de melhorias no forro, no piso, pintura e conclusão da reforma dos banheiros, até o início do ano letivo que inicia em março. Segundo o gestor da escola, Renildo Lavareda, o depósito de merenda escolar e a secretaria foram construídas com recursos próprios para contribuir no trabalho dos funcionários e professores.

Os vereadores Bertoldo Pontes, Renei Mocambo e Tião Teixeira e o Prefeito Maildson Fonseca demonstraram indignação ao chegar à comunidade Nossa Senhora das Graças do Aduacá e identificar a ausência de uma escola adequada ao ensino e aprendizado dos alunos, isso porque as crianças estudam em locais improvisados e inadequados. De acordo com o vice-presidente da comunidade, Domingos Rocha, a estrutura inicial de uma nova escola foi condenada por irregularidades e por isso a obra foi abandonada pela administração passada.

Maildson Fonseca informou aos moradores que os recursos dessa obra foram liberados para a construção de uma escola moderna com uma sala de aula; cozinha; secretária; refeitório e mobília completa. “Estamos verificando o anseio da população mediante a conclusão de obras iniciadas há quatro anos, as quais nós imaginávamos que estavam concluídas. No entanto, elas continuam paradas. Agora com as políticas de atendimento à população iremos tentar avançar”, disse.

O Chefe do Executivo também destacou a necessidade de implantação de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na região do Aduacá. Para Maildson, é imprescindível favorecer a saúde daquele povo.

Na Escola Municipal Santa Terezinha do Caburi os parlamentares e o prefeito em exercício observaram os equipamentos e eletrodomésticos adquiridos com recursos do PAR (Plano de Ações Articuladas) e da APMC (Associação de Pais, Mestres e Comunitários). A comitiva também vai elaborar documentação para o Governo Federal no sentido de solicitar técnicos capacitados para ensinar o manuseio de equipamentos agrícolas para as famílias da comunidade Santa Terezinha do Caburi, haja vista o maquinário conquistado pelos comunitários está parado e sem uso.

Na Escola Municipal São Francisco de Assis do Palhal verificaram a importância da pintura e climatização do educandário. “Vamos repassar todas essas informações ao Prefeito Bi Garcia (PSDB) e na Câmara Municipal fazendo os requerimentos necessários para que as ações aconteçam”, frisou Maildson Fonseca.

O vereador Bertoldo Pontes ressaltou que a maioria das escolas visitadas tem a necessidade da contratação de professores e funcionários, bem como a melhoria imediata na estrutura dos educandários. “Precisamos dialogar com as pessoas e identificar suas demandas. Quero ajudar as famílias do interior com o meu trabalho, principalmente em relação ao setor da educação. Necessitamos olhar as pessoas com carinho, porque a educação na zona rural, em específico, ficou a desejar e nós precisamos mudar esse quadro e realidade”, comentou Bertoldo.

Para o vereador Renei Mocambo, é fundamental como representante do povo visitar as comunidades rurais e observar as necessidades coletivas. “O que mais me chamou a atenção foi a realidade das famílias da comunidade Nossa Senhora das Graças, pois é um total descaso e falta de respeito com o povo. Essa comunidade tem o anseio de ter uma escola para atender as crianças e isso nós vamos trabalhar e debater na Câmara para resolver”, destacou.

O vereador Tião Teixeira enfatizou a importância de verificar in loco as demandas das comunidades rurais. “Temos um compromisso com o povo e principalmente com o setor da educação. Assim, vamos trabalhar e levar esses assuntos para a Câmara, já que as comunidades rurais precisam voltar a avançar e crescer. O povo precisa de um olhar diferenciado e uma melhor qualidade de ensino para se desenvolver de modo geral. É lamentável o que presenciamos hoje, a falta de compromisso com a coisa pública, mas agora vamos fazer diferente”, afirmou o parlamentar.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Daniel Sicsú (PMP)

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

