Comissão julgadora do Festival de Parintins em 2017 faz dez sugestões em relatório

Entre as propostas estão criação de uma Liga dos Bumbás – com a possível admissão de outros bois – e a inclusão de mais três itens(Foto: Arquivo AC)

A Comissão Julgadora do Festival de Parintins 2017, em relatório entregue à Prefeitura do município, fez dez sugestões para as próximas edições do evento. Entre as propostas estão criação de uma Liga dos Bumbás – com a possível inclusão de outros bois – e a inclusão de mais três itens.

A proposta da Liga é a primeira formulada no documento, assinado por todos os jurados. “O sentido primeiro dessa Liga é a de manter os Bumbás na já seleta disputa, mas também promover o crescimento de outros, assim como o surgimento de mais agremiações”, diz o relatório, ressaltando que a ideia é fortalecer os bois, o festival e o município de Parintins.

Já a proposta pela inclusão de mais três itens no julgamento surge de uma sugestão de mudança nos blocos. Hoje, há três blocos: comum/musical, cênico/coreográfico, e artístico, cada um com sete itens. Pela proposta, seriam quatro grupos: Musical, Cênico, Artístico e Evolução/Harmonia.

Neste cenário, o bloco musical teria dois novos itens: Desenvolvimento ou Arranjo musical e Utilização de recursos de som. O outro novo item seria criado no bloco Artístico, que seria o de iluminação.

Outras sugestões propostas são de que os jurados recebam, no dia da chegada a Parintins, um caderno dos itens que é apresentado somente nas três noites, com um roteiro anexado do que será apresentado por cada bumbá. “Atenção para a inclusão das letras das toadas no roteiro de apresentações”.

Eles pedem, ainda, que os jurados possam fazer uma visita técnica ao Bumbódromo um dia antes do espetáculo e defendem um mandato de três anos para o presidente da Comissão Julgadora, “que se encarregará da indicação de novos membros, bem como das impugnações apresentadas pelas agremiações folclóricas”.

Veja como ficariam os blocos com as sugestões

Bloco A – Musical: Levantador de Toadas, Amo do Boi, Batucada ou Marujada, Toada – Letra e Música, Desenvolvimento (ou Arranjo) Musical; Utilização de recursos de som

Bloco B – Cênico: Apresentador, Porta-Estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-Poranga, Boi-Bumbá -Evolução e Pajé

Bloco C – Artístico: Ritual Indígena, Tuxauas, Figura Típica Regional, Alegorias, Lenda Amazônica e Iluminação

Bloco D- Evolução/Harmonia: Galera, Organização do Conjunto Folclórico, Coreografia, Tribos Indígenas e Vaqueirada.

acritica.com/Manaus (AM)

