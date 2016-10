Comissão inicia processo de transição na Prefeitura de Parintins

Coordenada pelo vereador eleito e ex-secretário de finanças, Telo Pinto, a comissão nomeada pelo prefeito eleito Bi Garcia (PSDB) foi instalada nesta terça-feira, 18 de outubro, nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Além de Telo Pinto, a comissão nomeada é formada por Anaclei Araújo da Silva e João Neto de Souza.

Fora a equipe que compõe a comissão nomeada por Bi Garcia, a transição também contará com uma comissão nomeada pelo prefeito Alexandre da Carbrás, que também tem três membros. As duas equipes serão reunidas nesta quarta (19) para dar andamento no processo de passagem de governo. A nomeação oficial da comissão deve ocorrer ainda na quarta, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

De acordo com o coordenador da comissão de transição de Bi Garcia, todas as ações do grupo serão regidas pela resolução nº 11/2016. “Vamos analisar profundamente a resolução do TCE, para ver o que pede realmente, os relatórios administrativos, contábeis, financeiros para termos o conhecimento do andamento do município, assim como a LDO, a LOA, Plano Plurianual”, explica Telo Pinto.

Telo garante que a comissão a qual coordena terá auxílio de contadores e técnicos financeiros na análise dos documentos que serão apresentados ao prefeito Alexandre da Carbrás. “A partir daí vamos estabelecer nosso relatório e uma relação de comum acordo, onde a gente posso ter todas as informações necessárias para que o prefeito eleito Bi Garcia a partir de janeiro tenha realmente todo um norte da real situação do município e aí iniciar o seu governo”, salienta.

Com a instituição da comissão de transição o atual prefeito tem o prazo de até 15 dias para fornecer toda a documentação requerida para que a próxima gestão possa ter ciência da real situação financeira e administrativa da Prefeitura de Parintins.

Daniel Sicsú/JI

