Comissão denunciará má vontade da Prefeitura em fornecer documentação requerida

Instalada no dia 18 de outubro, a comissão de transição nomeada pelo prefeito eleito de Parintins Bi Garcia (PSDB) trabalha na análise e busca de relatórios administrativos, financeiros e contábeis da Prefeitura de Parintins. O trabalho, que vem sendo desenvolvido nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), tem como principal intuito conhecer a atual conjuntura financeira, administrativa e patrimonial do executivo municipal.

Coordenada pelo vereador eleito Telo Pinto (PSDB), o grupo que faz a transição de governo vem enfrentando empecilhos para dar prosseguimento ao processo de levantamento de documentação. “Temos encontrado muitas dificuldades em conseguir a documentação da Prefeitura. Estamos buscando dentro dos sites de transparência do governo estadual, governo federal e do município, documentos que nos norteiem, já que não temos encontrado boa vontade no fornecimento de material da Prefeitura”, comenta.

Desde a instalação da comissão de transição, nenhum documento contábil ou financeiro foi enviado pela atual gestão de Alexandre da Carbrás (PSD). “Temos feito entendimento e conversas para o envio de documentos da Prefeitura, mas a resposta tem sido mínima e vem dificultando nosso trabalho”, pontua o coordenador da transição.

Segundo Telo Pinto, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) terá ciência da falta de vontade da Prefeitura em fornecer a documentação que a comissão de transição necessita. “Vamos dentro da resolução nº 11 do TCE-AM fazer a informação ao Tribunal para que saiba dessa realidade, desse não-atendimento à resolução e muito menos à resolução que foi feita pelo Ministério Público Federal, Estadual e o Ministério Público de Contas”, anuncia.

Devido à desobediência ao que rege a resolução emitida pelo TCE-AM, a equipe de transição prepara denúncia para informar ao Tribunal e o Ministério Público sobre a inobservância da Prefeitura Municipal quanto às demandas da comissão. A denúncia será formalizada nesta sexta-feira, 11 de novembro.

