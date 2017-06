Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara faz notificação pública para Alexandre da Carbrás

Segundo Beto Farias, o ex-gestor tem o prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, contado do recebimento, para apresentar defesa escrita.

O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parintins, vereador Beto Farias (PTN), no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso III, do Art. 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins, notifica o Ex-prefeito Municipal de Parintins Carlos Alexandre Ferreira Silva de que o Legislativo Parintinense recebeu e encaminhou a esta Comissão para manifestação sobre o Parecer Prévio n. 7/2017 – TCE-TRIBUNAL PLENO, referente às prestações de contas do exercício financeiro do ano de 2013.

Segundo Beto Farias, o ex-gestor tem o prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, contado do recebimento, para apresentar defesa escrita. Deve indicar provas que pretende produzir e testemunhas que pretende arrolar no máximo de 03 (três).

Vale ressaltar que a respectiva notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas nas edições dos dias 02, 05 e 06 de junho de 2017.

A Notificação Nº 001/2017 – CFO/CMP indica:

PARA: Sr. CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA

Ex-Prefeito Municipal de Parintins – Am.

Rua Doutor Benjamim Brandão, 886, Conjunto 31 de Março I

CEP 69.077-440 – JAPIIM

MANAUS – AMAZONAS

PROCESSO CFO/CMP Nº 001/2017

OBJETO: DISPÕE SOBRE O PARECER PRÉVIO Nº 7/2017-TCE-TRIBUNAL PLENO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, EXERCÍCIO DO ANO DE 2013, DO EX-PREFEITO CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA.

O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parintins, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso III, do Art. 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins, no sentido de cientificar, bem como NOTIFICAR, V. Sª de que a Câmara Municipal de Parintins, recebeu e encaminhou a esta Comissão para manifestação sobre o Parecer Prévio n. 7/2017 – TCE-TRIBUNAL PLENO, referente as prestações de contas do exercício do ano 2013, remetendo cópia do parecer prévio e demais documentos que instruírem, para que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, contado do recebimento, apresente defesa escrita, indicando provas que pretende produzir e testemunhas que pretende arrolar no máximo de 03 (três), assegurando o direito ao contraditório e a ampla defesa, em conformidade com a inteligência do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e art. 81 e 82, da Resolução TCE nº 04 de 23 de maio de 2002.

Sala da Comissão de Tomada de Contas, em 1º de junho de 2017.

VEREDOR NORBERTO SILVA FARIAS

Presidente da CFO/CMP

Assessoria de Comunicação da CMP

