Começam os primeiros acertos para o Carnailha 2017

O vice-prefeito e secretário de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Tony Medeiros (PSL), reuniu com o presidente da Associação Carnavalesca de Parintins (Ascap), Neto Menezes e o tesoureiro Assis Oliveira, para definir os primeiros acertos do Carnailha 2017.

Uma programação com muitos eventos está sendo planejada para que Parintins resgate o Carnailha que já havia entrado no Calendário do Estado como um dos maiores Carnavais da quadra momesca.

De acordo com o coordenador de Cultura, Chico Cardoso, o projeto tem uma extensa programação que está em fase de conclusão para ser apresentado ao prefeito Bi Garcia e em seguida divulgado.

“A princípio estamos tomando pé das solicitações que a associação está fazendo para a prefeitura possa agir. Há um entendimento quanto do prefeito, da secretaria e da associação em resgatar o Carnailha, fazer com que todos se divirtam usando a criatividade. O prefeito quer devolver o Carnailha para os parintinenses e para o Estado do Amazonas”, salientou.

Chico Cardoso afirmou ainda que a Ascap fez uma solicitação de recursos financeiros ao Governo do Estado e que a Prefeitura de Parintins também atuará na busca de apoio ao Estado.

