COMEÇA HOJE O CARNAILHA DE PARINTINS

O Carnailha começa nesta sexta-feira (17), em Parintins, com o Feirão dos Blocos que acontece na Praça dos Bois, lado azul, a partir das 20h. O primeiro grito de Carnaval contará com a escolha da Rainha e do Rei Momo para abrilhantar a festa.

De acordo com coordenadora de Turismo, Karla Viana, a Prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur), prepara uma grande programação para o parintinense. “Vamos realizar a escolha da Rainha dos irreverentes, Rainha da Chave Especial e do Rei Momo do Carnailha, que contará com a participação direta dos blocos”, disse Karla.

Durante a realização do Feirão dos Blocos, várias atrações passarão pelo palco como: a Bateria do Bilela, Grupo Identidade, Dj Marcinho Lira e demais bandas.

Este ano a Prefeitura lança o Carnaboi, que acontece na segunda-feira gorda, levando toadas de Garantido e Caprichoso em ritmo de Carnaval.

Dezoito blocos irão participar neste ano do Carnailha, nove dos irreverentes e nove da Chave Especial.

Blocos recebem apoio financeiro para o Carnailha

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura liberou nesta quinta-feira, verba no valor de R$100 mil destinada aos blocos que irão participar do Carnailha 2017. Este ano, 18 blocos estão na disputa.

De acordo com o coordenador de Cultura, Karu Carvalho, o valor será dividido entre os blocos em suas devidas proporções para que os presidentes possam iniciar as atividades. “Repassamos aos blocos o valor de R$ 100 mil para o começo dos trabalhos, os outros 100 será repassado três dias antes do evento”, disse Karu.

O início da folia está previsto para o domingo (26), com o desfile dos Irreverentes. Na segunda-feira, a Prefeitura traz novidades com o Carnaboi, encerrando na terça com o desfile da Chave Especial.

Comunicação PMP

Comentários

comentários