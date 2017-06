Começa a troca de ingressos para o Festival Folclórico de Parintins

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Em Manaus, as trocas serão feitas até o dia 28 de junho, na sede da Amazon Best, na rua Rio Juruá, 95, conjunto Vieiralves, bairro N. S. das Graças.

acritica.com Manaus (AM)

Teve início nesta semana, na sede da empresa Amazon Best em Manaus, as trocas do voucher pelos ingressos para o Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Os dias e horários de trocas são de segunda à sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Em Manaus, as trocas serão feitas até o dia 28 de junho, na sede da Amazon Best, que fica na rua Rio Juruá, 95, conjunto Vieiralves, bairro N. S. das Graças, Zona Centro-Sul.

Já em Parintins, as trocas de vouchers por ingressos iniciam dia 26 e vão até dia 30 de junho, no Parintins Convention Center , que fica na rua Vieira Júnior, Centro da cidade.

*Com informações da assessoria

Comentários

comentários