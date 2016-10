COMEÇA A LOGÍSTICA PARA A 37 ª FESTA DO GUARANÁ DE MAUÉS

Tweet no Twitter

O Secretário de Cultura e Turismo, Benedito Teixeira (E) está acompanhando a execução da festa.

Uma mistura de sertanejo universitário e sofrência que dominam os principais eventos do país estarão presentes na 37ª Festa do Guaraná. Os cantores Léo Magalhães e Gustavo Lima foram confirmados atrações principais da maior festa do município de Maués. O evento está confirmado para os dias 25, 26 e 27 de novembro na Ponta da Praia da Maresia.

A festa será realizada com o patrocínio da AMBEV, realizada pela Prefeitura. A empresa M1 Eventos já está em Maués para a execução de logística da festa que envolve bandas regionais, locais, lendas, concurso da rainha, esportes entre outros serviços.

ASCOM MAUÉS

