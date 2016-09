Tweet no Twitter

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA, será realizado no período de 19 a 23 a Jornada de Cirurgias Eletivas no Hospital Raimunda Francisca Dinelly.

A partir de segunda feira as pessoas que possuem encaminhamentos devem procurar o hospital para a avaliação e posteriormente serem submetidas aos procedimentos necessários, como retirada de cistos de ovário, hérnia umbilical ou ingnal e estectomia total.

Foto: Arquivo Internet

EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal de Saúde realizou o agendamento para os exames de ultrassonografia Trans, Obstétrica e Abdômen Total.

De acordo com a secretária executiva de saúde, Elis Mafra, foram disponibilizadas somente 480 vagas, que foram preenchidas devido a demanda.

Os exames serão realizados no período de 23 a 27 de setembro na Unidade Básica de Saúde Verônica Kumagay, pelo obstetra Afrânio Lins.

Foto: ASCOM MAUÉS