Com apoio da Prefeitura, Delegacão parintinense viajou nesse domingo para disputa do Polo III

Mantimentos, documentação de atletas, estadia na cidade vizinha e passagens de ida e volta já estão resolvidos, garante Jamil Medeiros Com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, a delegação parintinense composta de 120 pessoas, dentre alunos/atletas, professores de Educação Física, técnicos, monitores e coordenadores de Deporto e Lazer, Incentivo ao Esporte e Promoção Social, e Juventude e Esporte, Jamil Medeiros, Valdete Pimentel e Tristão Cruz, respectivamente, viajaram nesse domingo, 14, para a cidade de Boa Vista do Ramos para a disputa da seletiva do Polo III. De acordo com o coordenador de Esporte e Lazer, Jamil Medeiros, “está tudo pronto, só aguardando a hora da viagem. Agradecemos muito ao prefeito Bi Garcia, ao vice Tony Medeiros e a toda equipe técnica da Prefeitura pelo total apoio que é muito importante. Ainda estamos aguardando da Secretaria de Saúde a vinda de um enfermeiro e de um fisioterapeuta para acompanhar a delegação nessa disputa fora de Parintins”.

Ele afirma que sobre a questão de mantimentos, documentação de atletas, autorização dos pais, hospedagem, locais de disputa, horário de refeições, passagens, horário e local de saída e o dia do retorno da embarcação Leão de Judá, está tudo resolvido e já foi repassado a delegação e aos pais dos atletas em uma reunião que aconteceu no auditório do CETI Gláucio Gonçalves, na sexta-feira, 12″. Jamil destacou também, o apoio da coordenação da Seduc para a competição. “Graças a Deus unimos força junto a Seduc, através da coordenadora Odnéa Garcia e do coordenador de Educação Física Carlos Meireles, que foram incansáveis na busca por mais mantimentos. Estamos levando esses atletas para essa viagem, como se estivéssemos levando nossos próprios filhos”. Sobre a disputa, Meireles diz que é uma expectativa muito grande, ” espero que Parintins se saía bem e conquiste mais uma vez o título de campeão geral e que muitos atletas se classifiquem para os Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, que acontece em Manaus”. Antes da viagem, os coordenadores de Esporte e Lazer se reuniram com os professores e técnicos responsáveis pelos alunos para repassarem algumas regras de disciplinas, para manter a ordem e o bom comportamento dos atletas durante os sete dias de competição na cidade vizinha.

Kedson Silva/JI

