Com a mão na taça: Palmeiras tem 91% de chances de ser campeão Brasileiro

Rio – O Palmeiras tem 91% de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro após a 34ª rodada, indica a análise do site ‘Infobola’. Depois da vitória de 1 a 0 sobre o Internacional, faltando quatro rodadas para terminar a competição, a probabilidade de conquista alviverde subiu 5%, era de 86% no fim de semana passado.

O Santos é quem tem mais possibilidade de ameaçar a equipe alviverde. O Peixe, com a vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, passou a ter 7% de chances de título. O Flamengo, que empatou por 0 a 0 com o Botafogo, tem apenas 2%, eram 7% na rodada passada.

O Atlético-MG, dez pontos atrás do Palmeiras, não tem mais chances reais de título. O Galo perdeu por 2 a 0 para o Coritiba neste domingo. A 34ª rodada do Brasileirão tem um jogo nesta segunda-feira, entre Grêmio e Sport em Porto Alegre. Por isso, ainda não é possível estabelecer probabilidades de briga por Libertadores e luta contra o rebaixamento.

