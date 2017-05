O prefeito Bi Garcia reuniu durante a manhã desta sexta-feira com o governador do Amazonas, David Almeida, secretário de Cultura, Robério Braga, representante da Coca-Cola, Alexandre Fernandes e os presidentes dos bumbás, Babá Tupinambá e Adelson Albuquerque, para a assinatura do contrato de patrocínio para o Festival Folclórico deste ano. A Coca-Cola é patrocinadora máster do evento.

Redação JI

Comentários

comentários