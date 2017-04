CMDCA se reorganiza para atuar em defesa dos direitos da criança e do adolescente

Na reunião de quarta-feira (5) membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) começaram a estabelecer metas de trabalho para serem desenvolvidas em 2017. Na oportunidade, comentou-se sobre o fortalecimento das parcerias com os órgãos que apoiam as ações do conselho.

Participaram do CMDCA representantes de 14 instituições governamentais e não governamentais de Parintins e, de acordo com a presidente do conselho Floriza Brelaz, a maioria das pessoas está comprometida com o trabalho. A presidente, no entanto, convidou os demais conselheiros a estarem presentes nas próximas reuniões.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), Zeila Cardoso, participou da reunião e conversou com os conselheiros sobre a criação de projetos, parcerias e a importância de suas atribuições. Zeila Cardoso assegura que na gestão do prefeito Bi Garcia o trabalho terá apoio. “Estamos no começo de um trabalho que dará muito certo”, comentou.

Para o 18 de maio, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o CMDCA vai atuar diretamente. Além desse dia, todas as ações programadas estarão voltadas para o trabalho que o conselho vai executar no período do Festival folclórico de Parintins. Floriza Brelaz, relata que o conselho é uma ferramenta importante e estará de prontidão para combater a violência de crianças e adolescentes.

O CMDCA funciona na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), localizado a Avenida Nações Unidas, Centro. Para tirar dúvidas a respeito do trabalho do conselho, uma equipe está à disposição da comunidade parintinense de segunda a sexta-feira de 8 às 14 horas.

SECOM PARINTINS

