Clássico Carioca mobilizou torcidas organizadas em Parintins

Na tarde de sábado, 25, o parintinense deixou um pouco de lado o boi bumbá e o carnaval e praticamente parou para apoiar suas torcidas organizadas e acompanhar pela televisão, o clássico carioca em seus redutos. Além dos redutos, torcedores se aglomeravam em pontos distintos da Ilha para torcer pelo seu time do coração.

Os dois times de maiores torcidas em Parintins, ergueram bandeiras, cantavam hino do clube e vibravam a cada lance de gols em seus redutos. “Esse foi mais um clássico que esquentou os ânimos dos torcedores parintinenses das duas equipes, durante toda a partida. Tendo em vista que na terça-feira, 28, voltamos a nos ‘confrontar’, dessa vez no carnaval”, destacou o flamenguista Francisco Silva.

Reduto Flamenguista

O reduto flamenguista localizado no Bar dos Bois, na Avenida Nações Unidas, ficou pequeno para o grande número de torcedores integrantes da torcia organizada Fla-Náticos que presenciaram a vitória da equipe Rubro Negra por 1 a 0, acabando com um jejum flamenguistas de dois anos sem vencer o rival. “Acabamos com essa sequência negativa de derrotas para o Vasco. Estava confiante que iríamos vencer essa partida, pelo bom desempenho que a equipe vem tendo dentro de campo”, manifesta o presidente da torcida organizada, Bruno Souza Assis.

Sobre a apresentação do Bloco Rubro Negro na terça-feira, 28, no Bumbodromo, Bruno Assis comenta que “o Bloco e a torcida organizada andam juntos. Convido a todos os flamenguistas para vestirem a sua camisa e se integrarem ao bloco Rubro Negro na terça-feira. Para quem desejar comprar o tururi, ele está a venda aqui na frente do Bar do Batista ao preço de R$ 20,00. Também estamos vendendo camisa da harmonia, que custa R$ 30,00.

Reduto Vascaíno

As torcidas vascaínas, Guerreiros Vascaínos, Vasco Parintins, Vasco Raízes, Vasco Eterno se reuniram no Bar Nosso Buteco, reduto vascaíno, localizado na Praça dos Bois, lado azul, para acompanhar a partida.

O coordenador da torcida organizada, Vasco Parintins, Alan Pimentel, avisa que “na terça-feira de Carnaval, a partir das 11h, teremos como esquenta, uma feijoada no Clube Caprichoso para os vascaínos da Ilha”. Os torcedores que quiserem participar do evento está a venda na Gil Motos, no Bar Nosso Buteco e pelo telefone 99148-5972 (Alan), um kit, que vem acompanhado com um tururi, a feijoada e uma caneca personalizada, no valor de R$ 30,00. Para quem desejar comprar só o tururi, ele custa R$ 20,00.

