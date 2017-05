Circuito Funcional proporcionando Saúde em Parintins

Objetivando uma nova opção em atividade física através do Treino Funcional, realizado através de circuito na areia, o Centro de Treinamento Circuito Funcional de responsabilidade do profissional Gil Lopes dos Santos que conta com apoio do acadêmico de Educação Física da Universidade Unipar, Bruno Melo, localizado na Rua Júlio Belém, Bairro São Benedito, proporciona há três anos saúde aos cidadãos de 8 a 80 anos em Parintins.

De acordo com o instrutor Gil Lopes, “o Circuito oferece treinamentos dinâmicos e eficaz, com o objetivo de desenvolver as atividades físicas do indivíduo”. Segundo Gil, “fui o pioneiro na cidade a oferecer treinamento funcional, tendo como diferencial, os treinos convencionais, buscando atender as pessoas adeptas do treino ao ar livre, e que não se acostumam no ambiente de academia”.

O Profissional é Licenciado e Bacharel em Educação Física pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Pós-Graduado em Educação Física e Nutrição Escolar ,FAK, Pós-Graduado em Treinamento Funcional e Musculação, FMG, Professor Credenciado pela CORE 360¤ Treinamento Funcional e B-Pro Treinamento Físico Funcional, CREF: 002459-G/AM.

Gil explica que para participar das atividades físicas “a pessoa tem que ter a liberação de um médico para começar a realizar a prática de atividades físicas, além de disposição e força de vontade de treinar”. Lopes informa que os treinos acontecem três vezes na semana (segunda, quarta e sexta-feira), nos horários: manhã (6h às 7h) e a noite com a primeira turma das 18h30min às 19h30min. Segunda turma: 19h30min às 20h30min e a terceira de 20h30min as 21h30min.

