CINDACTA IV chega a Parintins

32 militares atuarão no controle do tráfego aéreo (foto: Pitter Freitas)

Chegou em Parintins na manhã desta segunda-feira, 12 de junho, uma equipe de 32 militares da Força Aérea Brasileira que irá atuar na Operação Festival 2017. Os militares fazem parte do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), que, juntamente com Prefeitura, comandará a operação. O grupo foi recepcionado pelo prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros.

Para a que os trabalhos da Força Aérea sejam desempenhados da melhor forma, a Prefeitura disponibilizou toda a infraestrutura e pessoal necessário para que as ações ocorram conforme o planejado. O Município está sendo parceiro da operação oferecendo hospedagem e alimentação para toda a equipe de militares, além de auxiliar na reforma da torre de controle e sala de tráfego.

Para o Festival há uma estimativa de que mais de 150 aeronaves operem no aeroporto de Parintins. De acordo com o prefeito Bi Garcia, a parceria da Prefeitura com o CINDACTA é fundamental para a segurança nos voos durante o Festival. “Temos uma grande demanda de voos para atender durante esse período. Parintins estará apta a receber aeronaves de pequeno, médio e grande porte durante o Festival com total segurança”, conclui o prefeito.

