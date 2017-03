Cinco mulheres devem sair candidatas na eleição 2018 em Parintins

Michele Valadares, Márcia Baranda, Vanessa Gonçalves, Maria Alencar “Nêga” e Karine Brito

A eleição para presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais promete as emoções de sempre. Mas na Ilha Tupinambarana outro atrativo inédito poderá ocorrer. O segmento feminino conta hoje com ao menos cinco nomes para a disputa a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal. As vereadoras Vanessa Gonçalves (PROS) e Maria Alencar a Nega (PSD); a Secretária Extraordinária do governo Municipal Michele Valadares (PSDB), a empresária Márcia Baranda (PMDB) e a ex-vereadora Karine Brito (PSD).

Pelo levantamento do site ParintinsAmazonas do grupo do governador José Melo (PROS) se quiser lança Vanessa a Deputada Estadual e com apoio do Grupo Gonçalves. Vanessa já disse à imprensa que em 2020 não quer mais disputar a Câmara e dessa forma 2018 ganharia visibilidade.

O senador Omar Aziz (PSD) tem como opção a estadual Nega e Karine Brito. Nega aliás já fez inúmeras visitas em Manaus e Brasília e está animada para concorrer. Karine Brito toparia se tiver também uma base de trabalho em Manaus. O prefeito Bi Garcia se não tiver outra opção poderá escalar Michele Valadares para a disputa federal, fazendo dobradinha com o vice-prefeito Tony Medeiros (PSL) que até agora é o candidato de Bi a estadual.

O grupo do senador Eduardo Braga ainda não decidiu, mas Márcia Baranda também deverá disputar a Câmara Federal, pois o PMDB tem para aqui na Ilha para a Assembleia Estadual Alex Garcia e David Xavier.

Segundo fontes, dependendo da eleição interna o PT de Parintins também pode lançar uma mulher na disputa de 2018 a Assembleia Legislativa.

A quantidade de candidaturas vai depender da aliança e de quem virá para a “briga” pela cadeira hoje ocupada pelo governador José Melo.

