Ciclismo e Corrida Pedestre nas ruas da Ilha

Dezenas de atletas movimentaram o Centro da cidade, com a disputa da II Etapa da Copa Parintinense de Ciclismo é a II Etapa do Circuito Parintinense de Corrida Pedestre ocorrida na manhã e tarde deste sábado, 27. A competição esportiva é realizada pela Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Coordenadoria de Juventude, Esporte e Lazer, Incentivo ao Esporte e Promoção Social, realizada dentro da programação da Ação Global.

A competição aconteceu na Avenida Amazonas, tendo como ponto de partida a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins.

As medalhas aos vencedores, da Corrida Pedestre: João Silva e Dayana Simões (infanto-juvenil), Domingos Miranda e Benedita Barros (máster) e Aldeney Pinheiro (adulto) e do Ciclismo: Aldo Oliveira(monter bike), Jair Miranda (máster), Nayane Daiane Nunes (feminino livre), Jorge Luiz da Silva (masculino livre), foram entregues pela primeira-dama do município Michele Valadares e pela coordenadora estadual da Ação Global Socorro Carvalho, no palco principal do evento da Ação Global, na arena do Bumbódromo.

O Coordenador de Esporte e Lazer Jamil Medeiros agradece o apoio dado pela Prefeitura Municipal a realização do evento e aos atletas que participaram das competições. O atleta Jair Miranda, campeão da categoria máster, diz que “graças a Deus deu tudo certo. Agradecemos a professora Valdete Pimentel e toda Coordenadoria de Esporte pelo incentivo ao ciclismo. Aliás, estamos precisando desse apoio, assim como todos os atletas estão de parabéns. Aqui não somos rivais, somos uma família”.

Kedson Silva/JI

