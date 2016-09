Flamengo tem 42% de chances de título do Brasileiro

Rio – O Flamengo não lidera o Brasileiro, mas a torcida rubro-negra tem mais uma motivo para manter a confiança no “cheirinho de hepta”. Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, os cariocas têm mais chances de levantarem o título do Brasileirão. Segundo Tristão, o Rubro-Negro tem 42% de possibilidades de ser campeão, o líder Palmeiras tem 35%, em seguida vem o Atlético-MG com 12%. Santos com 7% e Corinthians com 4%.

O Flamengo também é a equipe com mais chances de se classificar para a Libertadores. Com 91%, o Rubro-Negro está com um pé na competição sul-americana. Fluminense e Botafogo ainda têm chances, apesar de pequenas. O Tricolor tem 6% e o Alvinegro 4% de possibilidades. Completam as equipes que lutam por uma vaga no G-4, o Palmeiras com 90%, o Atlético-MG com 70%, Santos com 57%, o Corinthians com 41%, a Ponte Preta com 11%, o Grêmio com 10%, a Chapecoense com 10%, o Atlético-PR com 8% e São Paulo com 2%.

Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo é o único time carioca com risco, porém, bem pequeno 2%. O Internacional-RS é o grande com mais risco, 59%. O Cruzeiro também está em situação delicada e tem 26%. Virtualmente rebaixado, o América-MG tem 99%. Depois vem o Santa Cruz com 87%. Ainda na zona de rebaixamento vem o Figueirense com 50%. Vitória vem em seguida com 29%. Coritiba com 26% , Sport com 16%, São Paulo com 5% e Atlético-PR com 1% fecham a lista das equipes que ainda correm risco de rebaixamento.

