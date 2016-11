CETAM forma técnicos em serviços jurídicos

Alunas no CETAM em visita ao Cartório da 4° Zona Eleitoral acompanhadas do advogado e instrutor do curso João Cabral Mourão (foto: aroldobruce)

O Centro Tecnológico do Amazonas (CETAM) forma no final deste mês, em Parintins, vinte e três alunos no curso técnico em serviços jurídicos.

Em dois anos de realização o curso habilita e prepara profissionais para o mercado de trabalho na área de assessoramento jurídico em cartório.

O advogado João Cabral Mourão é um dos instrutores do curso no qual ministrou, durante o período, sete disciplinas. A disciplina Prática Jurídica é a que encerra o curso e, como parte das atividades, os alunos são levados a conhecer estrutura e funcionalidade de alguns órgãos em Parintins. Um dos visitados na manhã desta sexta-feira (04) foi o cartório da 4° zona eleitoral de Parintins, localizado a Avenida Amazonas, centro. O grupo foi recepcionado pela funcionária Mirtes Fernandes. Os alunos ainda vão conhecer nos próximos dias, na prática, as atividades desenvolvidas do Fórum de Justiça e Delegacia de Polícia na área de Assistência Social.

“Depois da teoria os alunos passam a obter noções práticas para não terem dificuldades ao ingressarem no mercado de trabalho”, disse João Cabral Mourão, advogado e instrutor do curso.

