Cerimonial abre credenciamento para posse de Bi Garcia e Tony Medeiros

O cerimonial da posse do prefeito eleito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), e vice-prefeito eleito, Tony Medeiros (PSL), torna público a abertura do credenciamento de profissionais que farão a cobertura jornalística do evento que ocorrerá no dia 1º de janeiro, às 19 horas, na arena do Bumbódromo.

Os requerimentos de credenciamento devem ser encaminhados em papel timbrado ao jornalista Daniel Alexandro Pacheco Sicsú através do e-mail [email protected] ou por meio de entrega física nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), de 9 às 12 horas e das 14 às 17h30min, nos dias 26 e 27. Os veículos contemplados com as credenciais serão: emissoras de rádio, emissoras de televisão, programas independentes, websites, blogs jornalísticos, agências de notícias e revistas.

Para a obtenção de credenciais, as empresas deverão fornecer, no requerimento, o CNPJ e dados dos profissionais que serão credenciados: nome completo, função, número do RG, número do CPF, telefone e e-mail.

O número de credenciados por empresa obedecerá os seguintes critérios: emissoras de rádio (02 repórteres, 01 técnico de som); emissoras de televisão (01 repórter, 01 repórter cinematográfico, 01 auxiliar); programas independentes (01 repórter, 01 repórter cinematográfico, 01 auxiliar); websites (01 repórter, 01 repórter fotográfico); blogs jornalísticos (01 repórter, 01 repórter fotográfico); agências de notícias (01 repórter, 01 repórter fotográfico); revistas (01 repórter, 01 repórter fotográfico).

O prazo de credenciamento será até o dia 27 de dezembro. Não haverá prorrogação no prazo de solicitação.

Assessoria de Imprensa

Comentários

comentários