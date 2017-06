Cerimônia do casamento coletivo acontece a partir desta terça-feira com 162 casais

Nesta segunda-feira, 19 de junho, no centro do Idoso Pastor Lessa, a secretária extraordinária Michele Valadares fez a entrega das alianças para os casais, também patrocinadas Prefeitura.(foto: Aroldo Bruce)

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), promove a partir desta terça-feira, 20 de junho, o casamento coletivo com a participação de 162 casais.

A programação do casamento coletivo consta de três momentos. O primeiro será o casamento católico para 43 casais nesta terça-feira às 19h30min, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Padre Rui Canto será o celebrante.

Na quinta-feira, 22 de junho, será celebrado o casamento evangélico para 56 casais na igreja Assembleia de Deus na avenida Amazonas, às 19h. O celebrante será o pastor Gláucio Douglas.

A programação do casamento coletivo prossegue na sexta-feira com o casamento civil no Fórum de Justiça Desembargador José Batista Vidal Pessoa. No cartório do 1º Ofício o casamento será às 17h. No 2º Ofício será às 18h e no 3º Ofício às 19h.

Após a celebração do casamento no fórum, será realizada, no Parintins Convention Center, uma grande festa para todos os noivos patrocinada pela Prefeitura de Parintins.

Nesta segunda-feira, 19 de junho, no centro do Idoso Pastor Lessa, a secretária extraordinária Michele Valadares fez a entrega das alianças para os casais, também patrocinadas Prefeitura.

Os casais participaram de sorteios, principalmente para as noivas receberem maquiagem e arrumarem os cabelos em salões de beleza da cidade. Outros casais foram sorteados para pernoitarem no Amazon River e outros hotéis da cidade, tudo pago pela Prefeitura de Parintins.

