Centro Infantil realiza ação contra acúmulo de lixo e urubus em quintais

O Centro Educacional Infantil Pequeninos de Nazaré, localizado no bairro Nazaré realizou nesta quinta-feira, 30, uma ação ambiental em frente a escola, visando conscientizar alunos, pais de alunos e moradores do bairro quanto ao acúmulo de lixo e urubus em quintais. “realizamos essa ação por todo o dia de hoje, visando os problemas da nossa cidade, principalmente sobre a liberação do aeroporto Júlio Belém que esteve fechado, em decorrência do acúmulo de lixo e urubus que impossibilitou por um longo período a liberação de voos”, destacou a gestora do Centro Infantil, Gerlane Ribeiro.

Dentre as atividades da mobilização sobre o lixo que teve o tema: Caprichando e mobilizando o Combate ao lixo para Garantir a Aviação e a Saúde da População, foram realizadas pelos alunos pinturas, montagem e exposição de cartazes, além de apresentação de slides e vídeos sobre os principais problemas causados pelo lixo.

Segundo a Gestora, “a escola dentro da Educação Ambiental busca desenvolver atividades pedagógicas, a qual possibilita o exercício da cidadania, e nossos pequenos, compreenderem a importância do cuidado com o meio ambiente onde ele está inserido”.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários