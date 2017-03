Catadores desenterram carne condenada da Lixeira de Parintins para consumo humano

O fato chocante é perigoso à saúde pública, foi denunciado à imprensa, mas segundo catadores de lixo é comum tal pratica há vários anos

A degradação social e miséria de milhares de famílias em Parintins fez um grupo de pessoas invadirem o Lixão Público durante a quinta-feira, 02 de março, no Bairro Dejard Vieira, desenterrarem e levarem dezenas de carne bovina. Isso mesmo. Carne Bovina.

O fato chocante é perigoso à saúde pública, foi denunciado à imprensa, mas segundo catadores de lixo é comum tal pratica há vários anos. A carne jogada geralmente tem a doença da brucelose e tuberculose. Até agora não foram identificados os autores dessa infração.

A pergunta: Para a mesa e prato de quem vai parar tal carne condenada pela inspeção municipal?

A inquietação é maior ainda, pois tem a suspeita de que a carne condenada pode ser revendida a preço menor para pequenos ambulante que atuam com a venda do famoso “churrasquinho de gato” comercializado aos milhares nas ruas e bairros de Parintins.

O jornalista Carlos Alexandre, o cinegrafista Altair Costa e Eder Repolho há quase dez anos fizeram matéria especial para a TV Alvorada e já na naquela época flagravam tal ação.

As pessoas aguardam o carro coletor despejar a carne, o trator enterrar o produto e após alguns minutos começam a cavar e guardar em sacolas e somem no matagal com a carne.

A vigilância sanitária também já apreendeu nesses anos várias toneladas de carne clandestinas armazenadas em locais inapropriados.

O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento Edy Albuquerque informou através de nota a imprensa ao tomar conhecimento do episódio de que o Matadouro Frigorifico “segue padrões técnicos no descarte do material, utilizando creolina no produto que é levado ao aterro. Dos 175 mil quilos de carne que o parintinense consome a cada mês, menos de 1% tem recebido condenação”.

Segundo Edy, para evitar o problema que aconteceu na lixeira a prefeitura vai abrir licitação para graxarias “Empresas que coletam e processam ossos, gorduras, sangue e subprodutos de açougues e matadouros bovinos condenados”.

PARINTINSAMAZONAS

[email protected]

[email protected]

(92) 991542015

Foto: Divulgação

Comentários

comentários