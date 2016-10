CATADORES DE MAUÉS TRABALHAM ARTESANATO E COLETA SELETIVA

A coleta seletiva é uma realidade em Maués.

A Associação de Catadores Reciclável está realizando a coleta de garrafas pet e papelão. Os catadores também estão trabalhando em produtos artesanais (brinquedos, brincos etc) com venda de mercado garantido para o Grupo Baiano.

A coleta de material está sendo feita diariamente pelos associados que utilizam triciclos para o transporte. O Banco do Brasil é parceiro da Associação que destinou recursos na ordem de R$ 50 mil. O próximo passo será a instalação de uma fábrica de vassouras. O maquinário estará chegando no próximo mês.

ESCOLA DE CONTAS DO TCE INICIA NOVO CURSO HOJE EM MAUÉS

A Escola de Contas Públicas, do Tribunal de Contas do Estado realizará o modulo VII do curso com o tema: principais falhas no projeto básico e na fiscalização de obras públicas, que faz parte do cronograma do programa de Capacitação dos Jurisdicionados do Estado do Amazonas para o ano de 2016. O curso inicia às 14 horas no Museu do Homem.

O curso é aberto aos órgãos municipais, secretarias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. A meta é transformar os servidores em multiplicadores, ao agregar conhecimentos, além de melhor qualificá-los para executar suas atividades com mais eficácia.

Ascom Maués

