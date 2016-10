Com dezesseis facadas, cinco nas costas e as restantes espalhadas pelo tórax, braços, pernas, pescoço e cabeça, o catador de latinhas Antônio Marcos da Conceição e Silva, 47, conhecido popularmente como “Negueba”, foi assassinado na manhã desta sexta-feira, 07. “Negueba”foi encontrado morto no passeio público da Rua Paraíba, em frente à Igreja Mundial da Graça de Deus, no Bairro Emílio Moreira.

A vítima era natural de Manaus e de acordo com a ex-esposa, Helen Garcia, “erámos separados. Ele (catador de latinha) morava em um lava jato na Avenida Nações Unidas e todas as manhãs, entre as 4h e 4h30min ele aparecia lá em casa, na Rua Geny Bentes para tomar café. Aí ele saía para juntar latinha. Por volta das 12h, voltava para almoçar lá em casa, mas essa manhã ele não apareceu”.

A ex-esposa afirma que “nunca soube que ele tivesse brigado com alguém que pudesse fazer isso, até porque ele tinha uma das pernas quebradas e tinha dificuldade para andar. Acredito que o crime aconteceu quando ele ia para minha casa tomar café, como acontecia todos os dias”, reafirmou.

Segundo Helen Garcia, “uma senhora me disse que viu quando ele atravessou a rua de um lado para o outro, mas pensou que ele estivesse bêbado chegando a cair na calçada”. Helem foi avisada por vizinhos sobre o assassinato do ex-marido.

O cabo/PM Francirley comandou a guarnição militar acionada por populares para atender a ocorrência. “Um cidadão informou que passou a primeira vez na Rua Paraíba por volta das 4h e viu o corpo jogado, mas achou que o homem estivesse dormindo. Ao retornar pela via pública parou e notou as perfurações no corpo do senhor. Constatou que o homem estava morto e acionou a policia”.

Uma moradora da Rua Paraíba disse que “todos os dias o catador de latinha passava aqui, mas não mexia com ninguém”. A ambulância do Hospital Regional Jofre Cohen removeu o corpo ao IML para os procedimentos técnicos de necropsia.

Até o fechamento desta edição as polícias Civil e Militar prenderam um homem suspeito de matar “Negueba”, mas o acusado nega o crime. A polícia continua as investigações.

Kedson Silva/JI

Foto:Corpo de Bombeiros

