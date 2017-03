Casos de processos trabalhistas preocupam o Caprichoso e presidente busca orientação na justiça

Tweet no Twitter

A equipe de eventos do Boi Caprichoso da gestão 2014 a 2016 acionou o boi Caprichoso na justiça

O Boi-Bumbá Caprichoso tem uma série de ações trabalhistas que podem inviabilizar o Projeto boi de arena 2017. Todos os dias a agremiação tem sido surpreendida com processos de ex – colaboradores que cobram valores fora da realidade do bumbá.

Preocupados com a questão, o presidente Babá Tupinambá e o vice Jender Lobato buscarão apoio e orientação da Delegacia Regional do Trabalho que tem como titular o Juiz Silvio Nazaré Ramos da Silva Neto.

Babá e Jender tem o interesse de negociar e buscar resolver todas as pendências, entretanto, muitos dos valores não são de acordo com a realidade da questão trabalhistas de quem acionou a justiça.

O caso mais recente é da equipe de eventos liderada pelo diretor de eventos da última gestão Lealfran Barbosa, o “Leal”, que orientou a esposa dele e uma equipe de mais dez pessoas a processar a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso. “Nossa diretoria tem buscado o diálogo, mas infelizmente a realidade é que muitos ainda defendem interesses políticos e não é isso que queremos para o Caprichoso”, lamentou o dirigente azulado.

Tupinambá ao assumir o cargo de presidente conduz consigo o ônus do cargo, mas não é de acordo que o Boi Caprichoso seja vítima de ações que visam unicamente prejudicar o Boi de Parintins.

Comunicação Caprichoso

Foto: Pedro Coelho

