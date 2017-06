Casamento Coletivo com muita emoção

Tweet no Twitter

O primeiro momento do casamento coletivo realizado pela prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), começou com a celebração do religioso católico na terça-feira à noite.

A celebração aconteceu na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, cuja bênção nupcial, foi dada pelo padre Rui Canto. Prosperidade, respeito e compromisso foram às principais palavras do sacerdote aos noivos durante a homilia. 43 casais contraíram enlace matrimonial.

Prefeito Bi Garcia, vice prefeito Tony Medeiros e secretária Michele Valadares prestigiaram o casamento.

O casamento dos evangélicos será na quinta-feira, na Igreja da Assembléia de Deus, e o civil será realizado no auditório do Colégio Batista, às 17 horas.

Semasth

