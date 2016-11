Carroceiro é encontrado morto em Parintins

O carroceiro Cícero Pereira da Cruz, 68 anos, foi encontrado morto próximo à sua residência na rua 15, bairro de Paulo Corrêa, na manhã desta quarta-feira (09).

“Ele (Cícero) vinha sentindo várias dores e por muitas vezes me disse que preferia morrer do que continuar sofrendo”, relatou emocionada a filha da vítima, Jéssica Santarém da Silva, 19.

De acordo com informações dos moradores, o idoso foi encontrado por eles (moradores) pendurado em uma corda de nylon com um banco próximo, na área ao lado do Mercadinho Paris.

O Corpo de Bombeiros com apoio da Polícia Civil retirou o corpo do local onde estava pendurado, depois o colocou em dois sacos de cadáver. “Colocamos o corpo em prancha sem tirantes e retiramos o colchonete do suporte da prancha, evitando contaminação, e logo depois conduzimos o corpo acompanhado da viatura da Polícia Civil ao IML da cidade”, informou o comandante do Corpo de Bombeiros na Ilha, tenente Francisco Amorim.

Segundo moradores, Cícero “já tinha tentado se matar por duas vezes e dessa vez ele conseguiu. Acredito que ele tenha entrado em depressão, porque estava doente e morava sozinho”.

Kedson Silva/JI

