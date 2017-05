Carnaval 2018: Conheça o enredo da Imperatiz Leopoldinense

A verde e branco do subúrbio carioca vai levar para a Sapucaí a história dos 200 anos do Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro.

O enredo da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2018 será um homenagem aos 200 anos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e antropológica da América Latina.

Criado por D. João VI, em 6 de junho de 1818 e, inicialmente, sediado no Campo de Sant’Anna, serviu para atender aos interesses de promoção do progresso cultural e econômico no país. O Museu Nacional tem tudo a ver com a escola. A Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, morou no local com a família real. Desde a morte da imperatriz Leopoldina, em 1826, há relatos sobre aparições de ‘fantasmas’ nos aposentos da Quinta da Boa Vista.

Em breve a escola vai divulgar local e data para o lançamento oficial do enredo. Mas a coluna, que é meio bruxa, tem um palpite: o evento deve acontecer nos jardins do palácio, que fica na Quinta da Boa Vista.

