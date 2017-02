CARNAILHA: Uma mistura de Carnaval e Boi Bumbá

No carnaval de Parintins, o “Carnailha” não pode faltar criatividade, irreverência e luxo. Mas, a ousadia e a pavulagem é tanta que neste ano estreia “o Carnaboi”. Uma mistura frenética de carnaval com o ritmo do boi-bumbá. O Sub Secretário de Cultura, Chico Cardoso, confirmou a realização de três noites de festa.

A programação inicia no domingo, dia 26, com o Bloco dos Idosos, a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Felipe de Souza e a Rainha Yana Barros, representante do Bloco os Bad Boys, seguido do desfile dos Blocos Irreverentes.

Na segunda gorda de carnaval,27 a realização do Primeiro Carnaboi de Parintins. Os bumbás Caprichoso e Garantido confirmaram participação com os trios definidos. No Caprichoso o levantador de toadas David Assayag, o Apresentador Edmundo Oran com a participação do Amo Prince do Boi, Junior Paulain e a Banda Canto da Mata.

O Boi Garantido será representado pelas bandas Carlinhos do Boi, o Apresentador Israel Paulain, o Levantador de Toadas Sebastião Junior e a participação especial do Amo Tony Medeiros, que também é vice-prefeito de Parintins. Será mais uma aposta do governo prefeito Bi Garcia, que investe na cultura local. “Estamos abraçando essa ideia e vamos fazer de tudo pra não sair mais de Parintins”, disse Cardoso.

A última noite do Carnailha, será com o desfile dos blocos do Grupo Especial.

O coordenador do Carnailha Karú Carvalho, informou que toda a estrutura, camarotes, frisas mesas, alimentação, estacionamento, segurança, logística geral está definida e será apresentada à imprensa e formadores de opinião nesta quarta-feira(22).

Josene Araújo | 24 Horas

