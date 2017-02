Carnailha: Desfile dos blocos será no Bumbódromo

Para economizar e não deixar de realizar o carnaval, o prefeito de Parintins, Bi Garcia em acordo com a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente decidiram dar um novo formato para o desfile dos blocos que acontecerá no Bumbódromo e não na Avenida Paraíba.

A informação é do Sub Secretário de Cultura, Chico Cardoso. Ele informou que o novo formato não irá deixar de atender as expectativas dos blocos carnavalescos e da comunidade que anseia por um carnaval bonito e que devolva a autoestima do parintinense.

Cardoso, acrescenta que o Bumbódromo, é um equipamento público que precisa ser usado fora da quadra junina. “Daí o desfile estará assegurado com mais segurança e mais qualidade. Acreditem que será uma festa inesquecível”, concluiu.

Josene Araújo | 24 horas

parintins.24horas@gmail.com

Centro Cultural e Desportivo Bumbódromo. Foto: Chico Batata (Arquivo)

Comentários

comentários