A folia continua nesta segunda-feira (27) com muito boi-bumbá na arena do Bumbódromo. Os blocos carnavalescos abrem espaço para os bois Caprichoso e Garantido, que levantarão o parintinense com muito “dois pra lá e dois pra cá”, na realização da primeira edição do Carnaboi em Parintins. A Prefeitura transmitirá, ao vivo, toda a festa, a partir das 18h, em sua página oficial no Facebook https://www.facebook.com/PrefeituraOficialParintins/.

